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Kocaeli'de vergi dairesi çalışanları deprem olduğunu sanıp bahçeye çıktı

Demirören Haber Ajansı

17 Ağustos 1999 depreminde hasar görmesi nedeniyle güçlendirilen Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası yanında yapılan yol çalışması sırasında sarsıntı meydana geldi. Deprem olduğunu zanneden bazı çalışanlar, panik içinde binanın bahçesine kaçıştı.

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KOCAELİ İzmit Tepecik Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binası, 17 Ağustos depreminde hasar gördü. Güçlendirilmesi yapılan Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı binasında çalışanlar, binanın arkasında iş makineleriyle yapılan yol çalışmasında binada sarsıntı hissedince korktu. Bazı çalışanlar sarsıntıyı deprem zannederek korku içerisinde kendilerini binanın bahçesine attı.

Büro Emekçileri Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Kastarlı, çalışanların yanına gelerek açıklama yaptı. Çalışanların işten kaçınma şansı olduğunu söyleyen Kastarlı, "Vergi Dairesi Başkanı ile yaptığımız görüşmede net bir çözüm ortaya çıkmadı. Kendilerinin de bu binada çalıştığını belirtti. Biz uzaktan çalışma ya da güvenli bir binaya geçiş yapılmasını istedik. Sizlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işten kaçınma şansınız var. Sizlerin alacağı karar doğrultusunda hareket edeceğiz. Ama şu anda bekleyişimizi sürdüreceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından çalışanlar, alkış ve ıslıklar çalarak protestoda bulunurken, binaya girmedi.

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