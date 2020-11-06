BIST 1.180
DOLAR 8,42
EURO 9,95
ALTIN 524,21
HABER /  DÜNYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Ürdün Vadisi ve Doğu Kudüs için aldığı yıkım ve tahliye kararının saldırgan ve hukuk dışı olduğunu bildirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü yıkım faaliyetleri hakkında yazılır bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail, işgal altında bulundurduğu Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait yerleşim, yaşam, eğitim ve sağlık tesislerini içeren 70’i aşkın yapıyı yıkıp, Doğu Kudüs’ün merkezinde Filistinlilere ait 200 işyerine yönelik tahliye ve yıkım kararı almak suretiyle, saldırgan ve hukuk tanımaz politikasını bir kez daha göstermiştir.

Bu eylemin COVID-19 salgınının sürdüğü bir ortamda yapılması durumun vahametini daha da artırmaktadır. İsrail, Batı Şeria’da 2020 yılında bugüne kadar Filistinlilere ait toplam 689 yapıyı yıkmış, 869 Filistinlinin evsiz kalmasına sebebiyet vermiştir.

Türkiye, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini daha da derinleştirmeye ve iki devletli çözüm vizyonunu tahrip etmeye yönelik bu tür hukuk ve insanlık dışı uygulamaları reddetmeye ve Filistin halkının yanında yer almaya, Filistin’in haklı davasını savunmaya devam edecektir” denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Joe Biden'den zafer ilanı! Tarihi zafer kazanacağız
ABD seçimi son durum! Amerika'da kim kazandı Joe Biden ve Donald Trump'ın oyu
İzmir depremiyle ilgili flaş gelişme! Tutuklandılar
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (5 Kasım 2020)
Süleyman Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Trump'tan "seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz" mesajı
Koronavirüs tedbiri! Antakya'da bazı cadde ve sokaklar karantinaya alındı
Kadıköy'de vahşet! 19 yıl önceki cinayette baba ve üvey anne tutuklandı
Rıza Çalımbay: Güzel bir galibiyet aldık
Çin'de paha biçilmez 88 karatlık siyah elmas görücüye çıktı
Menajerimi Ara 12. bölüm fragmanı
Yorumlar