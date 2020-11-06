Rivaldo'dan sonra Yusuf Yazıcı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sonuçları

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında üçüncü hafta maçları tamamlandı. Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 maç yapıldı. Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a 3 gol atan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Milan'ı da deplasmanda tek başına yıkmayı başardı.

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Roma (İtalya) - Cluj (Romanya): 5-0

Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 3-0

B Grubu:

Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç): 4-1

Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda): 4-3

C Grubu:

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya): 2-4

Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa): 3-2

D Grubu:

Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika): 3-1

Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya): 3-3

E Grubu:

PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya): 0-2

F Grubu:

Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya): 1-2

Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

G Grubu:

Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz): 4-0

Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan): 1-4

H Grubu:

Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 1-4

Milan (İtalya) - Lille (Fransa): 0-3

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 4-0

J Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere): 1-3

Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya): 0-1

K Grubu:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya): 1-0

Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya): 3-1

L Grubu:

Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika): 2-1