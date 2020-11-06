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Restoranlara kısıtlama geliyor! Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor

FRANSA'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 58 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

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Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ülkede son 24 saatte 58 bin 46 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 601 bin 367’ye ulaştı. Son 24 saatte tespit edilen 58 bin 46 vaka ile ülke genelinde salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 367 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 39 bin 37’ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 936’sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 19 bin 248 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Paris’te restoranlara kısıtlama geliyor
Fransa'da Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, başkent Paris’te yeni kısıtlamalar getiriliyor. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı açıklamada, restoranların yerel saatle saat 22.00-06.00 arasında hem paket servis hem de eve servis yoluyla sonra satış yapmayacağını duyurdu. Kararın, özellikle paket servis hizmetinin bulunduğu restoranların önünde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındığı öğrenildi.

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