Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Bizimkiler şov yaptı

Sivasspor kazandı... Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı... Cengiz Ünder asist yaptı. Orkun Kökçü ve Yusuf Demir gol attı. İşte tüm detaylar...

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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. hafta maçında Azerbaycan temsilcisi Karabağ'ı 2-0 yendi. Kırmızı-beyazlı ekip, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Lille, Yusuf Yazıcı'nın hat-trick yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup etti.

Yusuf Yazıcı şov yaptı

Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde attığı 6 golle en skorer futbolcu oldu. Yusuf Yazıcı, ligin ilk haftasında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynan maçta "hat-trick'" yapmıştı.

Orkun Kökçü gol attı

Avrupa Ligi'nde Feyenoord'un, sahasında CSKA Moskova'yı 3-1 yendiği maçta milli futbolcu Orkun Kökçü gol attı.

Cengiz Ünder, asist yaptı

Cengiz Ünder, Leicester'ın 4-0 kazandığı Braga maçında asist yaptı. Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir, Rapid Wien'in 4-3 kazandığı Dundalk maçında ağları havalandırdı.