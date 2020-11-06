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Kosova Cumhurbaşkanı tutuklandı ve Lahey'e götürüldü! Dün istifa etmişti

Dün sürpriz bir kararla istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, gözaltına alındı ve Hollanda'nın Lahey kentine götürüldü. Thaçi, burada savaş suçları işlediği iddiasıyla yargılanacak.

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Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, aralarında istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin Lahey'e götürülüp buradaki tutukevine yerleştirildikleri belirtildi. 

Lahey'deki özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.

Thaçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

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