BIST 1.180
DOLAR 8,45
EURO 10,00
ALTIN 526,37
HABER /  YEREL

Samsun'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da gece saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Motosikletin kontrolden çıkmasıyla genç kız savrularak can verdi. Hastaneye kaldırılan sürücü de çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Abone ol

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Doğdu Kaplan (18) idaresindeki 55 AEJ 811 plakalı motosiklet, rampa yukarı çıkarken virajı alamayarak önce orta refüj bordur taşına daha sonra da refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada motosikletten savrulan 18 yaşındaki Sümeyye Akyürek olay yerinde, motosiklet sürücüsü Mert Doğdu Kaplan ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken hayatın kaybeden 2 gencin ulaşılan fotoğrafları.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bu moloz yığınları İzmir depreminde 114 kişiye mezar oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni koronavirüs tedbiri! 9 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı
İzmir depreminde o binaların yıkılacağı 11 yıl önceden belliymiş! Şok eden rapor
Şanlıurfa’dan tüyler ürperten haber! Çocuklarına sopayla işkence yaptı
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in 'Yıkım ve tahliye' kararına tepki
Trump'tan "seçimleri Yüksek Mahkeme'ye götürebiliriz" mesajı
Joe Biden'den zafer ilanı! Tarihi zafer kazanacağız
ÖNCEKİ HABERLER
Rivaldo'dan sonra Yusuf Yazıcı! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta sonuçları
Kocaeli'de feci kaza! Kamyon bariyerlere çarpıp devrildi
Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! Bizimkiler şov yaptı
Kosova Cumhurbaşkanı tutuklandı ve Lahey'e götürüldü! Dün istifa etmişti
Restoranlara kısıtlama geliyor! Fransa'da günlük Covid-19 vaka sayısında yeni rekor
Emre Sakçı kimdir hayatı kaç yaşında Emre Sakçı nereli?
Yorumlar