Çorum'da enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

Kaza, sabaha karşı Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen M.Y. ile Ö.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., aracına binerek uzaklaşmaya başladı.