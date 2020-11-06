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Çorum'da enişte ve kayınbirader arasındaki kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi

İhlas Haber Ajansı

ÇORUM’da trafikte enişte ve kayınbirader arasında yaşandığı öne sürülen kovalamaca ortalığı savaş alanına çevirdi. Kovalamaca sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 otomobil hasar gördü. Yerinden sökülen motor yaya geçidine düştü, yön levhaları yıkıldı, çöp konteynırları devrildi.

Kaza, sabaha karşı Buharaevler mahallesinde meydana geldi. İddialara göre kayınbirader ve enişte oldukları öğrenilen M.Y. ile Ö.Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y., aracına binerek uzaklaşmaya başladı.

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Bunun üzerine Ö.Ö. ve K.A. otomobilleri ile M.Y.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında otomobillerden ikisi birbiriyle çarpışırken savrulan otomobiller caddede park halindeki 3 araca daha zarar verdi.

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Kazaya karışan araçlardan birisi ise olay yerinden kaçtı.
Kopan motor yaya geçidine düştü, yön levhası yıkıldı, çöp konteynırları devrildi

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Otomobilin motoru koptu

Kazanın ardından cadde savaş alanına döndü. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan kopan parçalar etrafa saçıldı. Bir otomobilin kopan motoru yaya geçidine düşerken refüjde bulunan yön levhası yıkıldı. 

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