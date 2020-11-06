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Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

YUNANİSTAN'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 01.16’da yaşandı.Depremin yerin 15.7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

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 Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Gece 01.16'da yaşanan sarsıntı tedirginliğe yol açarken, depremin derinliğinin yerin 15.7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.

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