Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama var

YUNANİSTAN'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı saat 01.16’da yaşandı.Depremin yerin 15.7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.Abone ol
Yunanistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Gece 01.16'da yaşanan sarsıntı tedirginliğe yol açarken, depremin derinliğinin yerin 15.7 kilometre altında gerçekleştiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2020
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Khalkidiki (Yunanistan)
Tarih-Saat : 06.11.2020, 01:16:22 TSİ
Enlem : 39.9401 N
Boylam : 23.5773 E
Derinlik : 8.32 km
Detay : https://t.co/wKfRMRRH12@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 5, 2020
YUNANISTAN https://t.co/aRt2yY1vVZ
06.11.2020, 01:16:27 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 15.7 km#Kandilli