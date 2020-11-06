Bursa'da gal arısı hastalığı kestaneyi vurdu! Fiyatı altınla yarışmaya başladı
BURSA'da gal arısı hastalığı kestaneyi vurdu. Kestane hasadında verim gerilerken fiyatı 40 liraya kadar yükseldi. Kestane kebapçılığı yapan esnaf 100 gramını 10 liradan satmaya başlarken fiyatın daha da artacağı söyleniyor.
Uzun yıllardır mücadele edilen gal arası hastalığı kestane ağaçlarını kuruttu. Uludağ'da geçmişte 400 ton kestane toplanırken, bu yıl bu rakam 30 tona geriledi.
İhracat fiyatları arttırdı: Bununda en büyük sebebi gal arısının kestane ağaçlarını kurutması. Bu yıl döviz kurunun yüksek olmasından dolayı özellikle İtalya'ya yüklü miktarda kestane ihracatı yapılıyor. Azalan kestane ağaçlarına bir de aşırı ihracat eklenince pazarda kestanenin fiyatı 40 lirayı buldu.
Artan fiyatlardan sonra vatandaşlar pazarda kestaneyi gram gram almaya başladı. En küçük kestaneler 20 liradan satılırken, kebaplık kestanelerin ise kilosu 30 ila 40 arasında satılıyor.
10 kestane 10 lira: Seyyar araçlarıyla kestane satan esnaf ise 100 gramını 10 liraya satıyor. 100 gramlık pakette 10 tane kestane bulunuyor.