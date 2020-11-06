Bursa'da gal arısı hastalığı kestaneyi vurdu! Fiyatı altınla yarışmaya başladı

İhracat fiyatları arttırdı: Bununda en büyük sebebi gal arısının kestane ağaçlarını kurutması. Bu yıl döviz kurunun yüksek olmasından dolayı özellikle İtalya'ya yüklü miktarda kestane ihracatı yapılıyor. Azalan kestane ağaçlarına bir de aşırı ihracat eklenince pazarda kestanenin fiyatı 40 lirayı buldu.