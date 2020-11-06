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Korona hastası adam sokakta yakalandı yine firar etti

İhlas Haber Ajansı

Corona virüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantina olması gereken bir vatandaş sokakta yakalanarak yurda yerleştirildi. Şahsın daha sonra yurttan da firar ettiği anlaşıldı.

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Aydın Efeler ilçe merkezi Osmanyozgatlı Mahallesi 1274 sokaktaki bir evde yaşayan Faruk O. İsimli şahıs corona virüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı.

Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.

Polis ekipleri çalışma başlattı
Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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