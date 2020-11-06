İzmir depremi paylaşımları sonrası 3 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, İzmir depremiyle alakalı paylaşım yapanlar arasında 66 kişinin tespit edildiği, 30’un gözaltına alındığı, 3’ünün ise tutuklandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanlığı, İzmir'de meydana gelen ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından paylaşımlarda bulunanlar hakkında açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik ettiği değerlendirilen 83 paylaşıma rastlanılmış, bu paylaşımlardan; 66 kişi tespit edilmiş, 30’u gözaltına alınmış, 3’ü tutuklandı.