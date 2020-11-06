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Trump'ın baş stratejisti Bannon: FBI Başkanı'nın kafasını kesip Beyaz Saray'da sergilerdim

ABD seçimlerinde Biden zafere yaklaştıkça Donald Trump ekibi çileden çıkıyor. Trump'ın eski baş strateji başdanışmanı Steve Bannon, FBI Direktörü Christopher Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Anthony Fauci’nin “kafalarının kesilmesi gerektiği” yolunda paylaşım yaptı.

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Twitter, Donald Trump'ın eski baş strateji başdanışmanı Steve Bannon’un FBI Direktörü Christopher Wray ve ülkenin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Profesör Anthony Fauci’nin “kafalarının kesilmesi gerektiği” yolundaki mesajının ardından sosyal medya hesabını kalıcı olarak kapattı.

Steve Bannon, bu mesajı Twitter dışında Facebook ve YouTube üzerinden de yine görüntülü olarak yayımlamıştı. ABD başkanlık seçimlerinin kesin sonucu alınmamasına rağmen Bannon, yarışı kazandığını iddia ettiği Trump’ın Fauci ve Wray'i kovması gerektiğini söyledi.

“Kafasını mızrağa oturtup…”

Fauci, Reagan’dan bu yana ABD başkanlarına kamu sağlığı alanında danışmanlık yapıyor. Bannon silinen mesajında ise “Onların kafasını mızrağa oturtup, programa uymayan federal memurların kovulacağını göstermek açısından örnek olsun diye Beyaz Saray’ın köşelerine asardım” ifadelerini kullandı.

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