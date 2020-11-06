Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

IRAK kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 1 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 1 PKK/YPG’li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.