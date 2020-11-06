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AK Partili Metin Gündoğdu koronavirüse yakalandı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

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AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Gündoğdu, paylaşımında, "Dün kontrol amaçlı yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an için iyi hamd olsun. Arayıp soran, mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Rabbim bütün hastalarımıza acil şifalar versin" ifadelerini kullandı.

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