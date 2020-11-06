Şike davasında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım beraat etti

Futbolda şike davasında Aziz Yıldırım tüm suçlamalardan beraat etti. Fenerbahçe tüm suçlamalardan aklandı.

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İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda şike" davası, Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Mahkeme, 16 Temmuz 2020 tarihinde, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 no'lu dosyanın incelenmek üzere istenmesine, kumpas davasındaki delillerin gözden geçirilmesine ve yeni duruşmanın 6 Kasım 2020 tarihine ertelenmesine hükmetmişti. 31 sanık hakkındaki dava saat 10.00'da, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin yer aldığı diğer dava ise 11.00'de başladı.

Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.

Savcı mütalaasını açıkladı

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu davanın aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 19 sanık hakkında şike ve teşvik primi suçlarından delil yetersizliğinden beraat istedi. Sanık Hakan Karaahmet hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istendi.

Beraat kararı

"Futbolda şike" davasında, Mecnun Otyakmaz ve Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu 19 sanığın "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatine karar verildi. Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.

Aziz Yıldırım ve 4 sanık için beraat talebi

Yargıtay'ın bozduğu "Futbolda şike" davasının, aralarında Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın bulunduğu 5 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi'nin "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraatini talep etti. Sanik Selim Kımıl hakkında "tehdit" suçundan ceza istendi.

Aziz Yıldırım beraat etti

"Futbolda Şike" davasında sanıklar Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi "şike" ve "teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Sanık Selim Kımıl'a ise "tehdit" suçundan 1 yıl 4 ay hapis cezası verildi.