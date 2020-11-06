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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Covid-19 testi pozitif çıktı

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Covid-19 testi pozitif çıktı. Ercengiz'in daha önce eşi ve annesinin testleri pozitif çıkmıştı.

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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in annesi Zinet Ercengiz ve eşi Hülya Ercengiz'in Covid-19 testleri pozitif çıktı. Başkan Ercengiz de temaslı olduğu için tedbir amaçlı kendisini izole etti. Başkan Ercengiz dün rahatsızlanınca Burdur Devlet Hastanesi'ne giderek test yaptırdı. Ercengiz'in test sonucu pozitif çıktı. Ercengiz'in tedavisi evinde devam edecek.

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, "Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz'in son yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Şu anda genel sağlık durumu iyi olup evinde ilaç tedavisine başlanılmıştır. Başkanımıza geçmiş olsun diyor en yakın sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu süreci maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek hep birlikte atlatacağız. Tüm hastalarımıza tekrar acil şifalar diliyor, vatandaşlarımızdan salgının yayılma riskini düşürecek kurallara hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz" dedi.

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