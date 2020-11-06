Tunceli'de burayı görenler hayret ediyor! Herkes durup fotoğraf çektiriyor
TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde yol kenarındaki kayalar halkın büyük ölçüde ilgisini çekiyor. Kayaların önünden geçen herkes fotoğraf çektiriyor.
Tunceli-Erzincan karayolunun 50'nci kilometresindeki Hılbeş köyü yakınlarında bulunan 20 metre yükseklikteki kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında 'Ağlayan Kayalar' olarak adlandırılıyor.
Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle dikkat çeken kayalar, sonbaharın gelmesiyle sarıya bürünen doğada eşsiz bir görünüme kavuşuyor.
20 metre yükseklikte kaynaktan süzülen sularla beslenen kayalar, Tunceli- Erzincan karayolunu kullanan vatandaşları ağırlıyor. Vatandaşlar ise doğa harikası bu eşsiz manzara önünde selfie çekiyor.
Elazığ'dan Erzincan'a yolculuk ederken Ağlayan Kayalar'da durarak fotoğraf çeken Fatih Öztürk, "Ağlayan Kayalar'ın yanında durduk. Tam bir doğa harikası. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektik." dedi.