Tunceli'de burayı görenler hayret ediyor! Herkes durup fotoğraf çektiriyor

Elazığ'dan Erzincan'a yolculuk ederken Ağlayan Kayalar'da durarak fotoğraf çeken Fatih Öztürk, "Ağlayan Kayalar'ın yanında durduk. Tam bir doğa harikası. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektik." dedi.