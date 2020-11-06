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'Ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz' dedi! Kastamonu Valisi kötü haberi verdi

Demirören Haber Ajansı

KASTAMONU Valisi Avni Çakır, koronavirüs vakalarının dünya genelinde ve Türkiye'de arttığını belirterek, "İlimizde de özellikle geçen hafta itibarıyla kendisini göstermeye başladı. Maalesef akraba ve komşu ziyaretleri sonrasında tekrar artış olduğunu tespit ettik" dedi.

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Kastamonu Valisi Çakır, Covid-19 ile mücadele kapsamında denetimlerde bulundu. Kastamonu'da son iki haftadır vaka sayılarında artış görüldüğünü belirten Vali Çakır, "Geniş katılım ile saha denetimlerimiz devam ediyor. Kastamonu'da temmuz ayında başlayan ve ağustos ayında da pik yapan bir süreç yaşamıştık. Daha sonra almış olduğumuz sıkı tedbirlerle eylül ayı itibari ile virüsle mücadelede ciddi başarı elde etmiştik." ifadelerini kullandı.

Vali Çakır açıklamasının devamında Dünya genelinde, hem de ülkemizde başlayan artışlar ilimizde de özellikle geçen hafta itibariyle kendisini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için bizim açımızdan yönetilemez halde değil. Ancak kesinlikle en üst seviyede tedbirlerimize devam etmemiz gereken seviyededir" dedi.


"Ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz"
Vali Çakır, "Maalesef akraba ve komşu ziyaretleri sonrasında tekrar artış gösterdiğini tespit ettik. Önceliğimiz komşu ve akraba ziyaretlerini sıfırlamak. Maalesef toplumda gençlerde, 'Bir şey yapmıyor' gibi yanlış bir algı var. Her yaştan insan bu virüsün hedefinde. Şu an hastanelerde yoğun bakım ve normal yatak sayısında bir sıkıntı yok ama eğer vaka artışları bu şekilde devam edecek olursa maalesef bu konularda da ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz" diye konuştu.

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