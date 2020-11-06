Şişli'de müteahhit dede ve torununa silahlı saldırı! Ayaklarından vuruldular

ŞİŞLİ'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Müteahhit Seymener ile aynı adı taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal Seymener yaralandı.

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İstanbul Şişli'de 70 yaşındaki müteahhit Celal Seymener'e iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda dedesini korumak isteyen yine aynı ismi taşıyan 22 yaşındaki torunu Celal Seymener de yaralandı.

Bacaklarından yaralanan dede torun hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Dede ve torunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.