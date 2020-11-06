Timur Selçuk eşi ve çocukları kimdir? Timur Selçuk ölüm sebebi nedir?

Türk pop müziği yorumcusu, besteci ve piyanist olan Timur Selçuk hayatını kaybetti. 71 yaşında olan Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk eşinin ölümü hakkında sabah baktığımızda ölmüştü, hiçbir rahatsızlığı yoktu kalp krizi olabilir dedi. Bu haberin ardınan Timur Selçuk kimdir, aslen nereli, ailesi ve eşi merak konusu oldu.

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Türkiye'nin birçok başarıya imza atmış piyanisti olan Timur Selçuk öldü. Aynı zamanda Türk pop müziği yorumcusu ve bestecisi de olan Timur Selçuk 71 yaşında vefat etti. Eşinin ölüm haberini veren Handa Selçuk ise sabah kalktığımızda ölmüştü, hiçbir rahatsızlığı yoktu kalp krizi heralde açıklaması yaptı. Peki Timur Selçuk kimdir, aslen nereli, eşi Handan Selçuk ve çocukları Hazal Selçuk, Mercan Selçuk kimdir?

Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Dün gece en son saat 11.30'ta beraberdik. Sabaha karşı da ölü bulduk, Herhangi bir rahatsızılığı yoktu. Kalp krizinden öldüğünü düşünüyoruz.

Timur Selçuk kimdir?

2 Temmuz 1945 Tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği bestecisi Münir Nurettin Selçuk ve tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğludur. Beş yaşında piyano çalmaya başlamış, yedi yaşında ilk konserini vermiştir. Galatasaray Lisesi mezunudur. Aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı piyano bölümüne de devam etmiştir.

Paris'teki Ecole Normale de Musique de Paris'de bestecilik ve orkestra yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 1975'te Türkiye'ye dönmüştür. "Ayrılanlar İçin", "Sen Nerdesin", "Beyaz Güvercin" ya da "İspanyol Meyhanesi" gibi parçaları bu dönemimin şarkılarıdır. Orhan Veli, Attila İlhan'ın, ve Nazım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları seslendirmiş, 1976'da İstanbul Oda Orkestrası'nı ve kendi öğrencilerini yetiştirdiği Çağdaş Müzik Merkezi'ni kurmuştur. Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 10 yıl çalışmış, Bilgesu Erenus'un "Nereye Payidar" oyunu için besteler yapmış, Uğur Mumcu'nun "Sakıncalı Piyadesi"nin müziklerini yapmış, ayrıca "804 İşçi", "Ferhat ile Şirin", "Şeyh Bedrettin Destanı", "Tak-Tik", "Küçük Adam Ne Oldu Sana", "Rumuz Goncagül" ve "Galilei-Galileo" adlı oyunların müziklerini yapmıştır. "Sarıpınar 1914", "Üç İstanbul", "Cahide", "Hakkari'de Bir Mevsim" gibi filmlere de fon müziği bestelemiştir. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.

Diskografi

Timur Selçuk /3, Balet Plak, 1987

İspanyol Meyhanesi, Balet Plak, 1988

Bir Uzay Masalı Pop Opera, Balet Plak, 1991

25. Yıl, Balet Plak, 1992

Seçkiler, Ada Müzik, 2000

İstanbul Oda Orkestrası, Balet Plak

Babamın Şarkıları, Balet Plak, 2003

Abdülhamit Düşerken, Balet Plak, 2004

Bedreddin / Timur Selçuk Tiyatro Müzikleri, Balet Plak, 2005

Filmografi

Hakkari'de bir mevsim,1982/1983 Erden Kıral

Vatanyolu (Die Heimreise), 1987/1988 Enis Günay, Rasim Konyar

Mavi Sürgün (Das blaue Exil), 1992/1993 Erden Kıral