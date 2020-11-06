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Eylem ve etkinlikler yasaklanmıştı! Tunceli'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

 TUNCELİ'de önceki gün Hatun K.'ya yönelik yapılan tacizi protesto etmek için toplanan grubun izinsiz eylemi, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki eylem etkinlik yasağı nedeniyle engellendi.

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Tunceli'de bir pastanede çalışan Hatun K.'nın iş arkadaşı Hüseyin P. tarafından taciz edilmesini protesto etmek için bir grup kadın, izinsiz gösteri yapmak istedi.

Polis ekipleri, Tunceli genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında eylem etkinlik yasağı olması nedeniyle protesto eylemine izin vermedi. Uyarılara rağmen, grup basın açıklaması yapmak isteyince, polis müdahale etti. 

Grup, açıklama yapmadan dağıldı.

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