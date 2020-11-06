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4 yeğenine tecavüz eti ve tutuklandı! Antalya'da sapık amca rezaleti

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yaşları 9 ile 12 arasında olan kız ve erkek 4 yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Hasan Y. (35) tutuklandı.

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Antalya'yı sarsan sapık tutuklandı. Gazipaşa'da meydana gelen olayda, yaşları 9 ile 12 arasındaki 4 kız ve erkek kardeş, rehber öğretmenlerine, amcaları Hasan Y.'nin kendilerine 2 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu anlattı.

Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince Hasan Y., gözaltına alındı. Hasan Y., Gazipaşa Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

Hasan Y.'nin bekar olduğu ve yeğenlerinin yanındaki evde oturduğu öğrenildi.

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