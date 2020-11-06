Bodrum'da ilginç olay! İlk imzayı nikah defterine ikinci imzayı korona cezasına attılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde koronavirüs denetimlerinde ilginç bir olay yaşandı. Yarım saat önce nikah defterine imza atan taze çift, maskesiz yakalanınca bu sefer ceza tutanağına imza atmak zorunda kaldı.
Türkiye'nin gözde turizm beldesi Bodrum'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, saat 22.00'dan itibaren paket servisi hariç müşterilerine hizmet veren mekanlar denetlendi. Denetimlerde maske kontrolü yapılırken, iş yeri sahiplerine alınan yeni kararlar ile ilgili bilgi verildi. Denetimler sırasında yarım saat önce nikah kıyan çift hakkında maske takmadıkları için cezayı yiyince hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum'daki korona denetimlerinde halkın yoğun olduğu Çarşı ve Neyzen Tevfik Caddeleri'nde bulunan işletmeleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını, ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulup, bulundurmadığını kontrol etti. Denetlenen 152 iş yerinde kurallara uyulduğu görüldü.
Barlar Sokağı'na alınmadılar
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Barlar Sokağı' olarak adlandırılan Cumhuriyet Caddesi ve sahil kısmında da maskesiz dolaşan ya da uygun şekilde takmayan tatilciler uyarıldı, maskeleri olmayanlara maske dağıtıldı.
Ekipler, maske takmayanların sokağa girmesine izin vermedi. Denetimlerde maske takmayan 129 kişi hakkında idari işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.