Bodrum'da ilginç olay! İlk imzayı nikah defterine ikinci imzayı korona cezasına attılar

Bodrum'daki korona denetimlerinde halkın yoğun olduğu Çarşı ve Neyzen Tevfik Caddeleri'nde bulunan işletmeleri tek tek kontrol eden polis ekipleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını, ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulup, bulundurmadığını kontrol etti. Denetlenen 152 iş yerinde kurallara uyulduğu görüldü.