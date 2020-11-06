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Bakan Abdulhamit Gül'den depremzede aileye başsağlığı ziyareti

İhlas Haber Ajansı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir'de meydana gelen depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalarak hayatlarını kaybeden Arife Yücel ile torunları Diren, Lena, Vera ve Feda Yücel’in ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

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Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde, enkaz altında kalan babaanne Arife Yücel (60) ve torunları Lena (4), Vera (6), Feda (10) ve Diren Yücel (3) hayatını kaybetmişti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Bakan Abdülhamit Gül, depremde anneleri Arife Yücel yanı sıra çocukları Diren ve Feda'nın ailesi Hüseyin-Emine Toklu Yücel ile Lena ve Vera'yı kaybeden Deniz-Nilay Yücel çiftini evlerinde ziyaret etti. Yücel ailesi ile bir süre görüşen Gül, acılı aileye taziyelerini iletti.

Ziyarette Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu, Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın ile ilgililer de yer aldı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, daha sonra Çorum Valiliğini ziyaret etti.

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