İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan yeni FETÖ suçlaması! Kim o İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia edince Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, savunması istendi. Özdağ, "Giresun'da geçen hafta FETÖ sanığı avukatla yemek yiyen Genel Başkan Yardımcısı da ihraç edilecek mi?" diye sordu.

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İYİ Parti'de ihraç istemiyle disipline sevkedilen Ümit Özdağ'dan bomba bir FETÖ iddiası daha. Disiplin Kurulu'nun 7 gün içinde savunmasını istediği Özdağ, sosyal medya hesabından ismini vermediği bir Genel Başkan Yardımcısı ile ilgili FETÖ iddiasında bulundu. Özdağ, o Genel Başkan Yardımcısı'nın Giresun'da herkesin önünde FETÖ'cü avukatla yemekte buluştuğunu iddia etti.

Disiplin Kurulu savunmasını istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki "FETÖ'cü" iddialarının ardından parti teşkilatlarından iletilen Özdağ'ın ihracına yönelik dilekçeleri değerlendirerek, Özdağ'ı Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

Bu gelişmenin ardından Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Meclis Disiplin Kurulu'ndan oluşan Müşterek Disiplin Kurulu toplandı ve Özdağ'a ilişkin dosyayı görüştü. Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren Kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.

Kurultay'da ismi çizilenlerden birisi olan İYİ Parti Milletvekili İsmail Koncuk, Özdağ'ın savunmasının istendiği haberini alıntılayıp "Erdem’li davranmanız lazımdı Ümit Hocam! Fincancı katırlarını ürkütmenin bedeli vardır! “Türklük tanımı değişsin.”demez, FETÖ’ye, Zana’ya güzelleme yapmazsanız olacağı budur!" paylaşımı yaptı.

Merak ediyorum vekilim 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan davası devam eden avukat ile bütün il protokolunun oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi? https://t.co/7AP2jtAHZc — Prof. Dr. Ümit Özdağ (@umitozdag) November 6, 2020

Kim o Genel Başkan Yardımcısı?

Ümit Özdağ da Koncuk'un o paylaşını alıp, ismini vermediği bir Genel Başkan Yardımcısını FETÖ'cülerle görüşmekle suçladı. Özdağ, "Merak ediyorum vekilim 10 gün önce Giresun'da lokantada FETÖ'nün Adliye imamı olmakla suçlanan davası devam eden avukat ile bütün il protokolunun oturduğu masanın karşısında yemek yiyen Genel Başkan yardımcısını da disipline verecekler mi?" diye sordu.

7 gün içinde savunma yapacak

Tüzüğe göre, Özdağ tebliğin kendisine ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde yazılı veya sözlü ya da hem yazılı hem sözlü cevap verebilecek. Kurul, savunmaya göre tekrar toplanarak, Özdağ hakkındaki kararını verecek.

FETÖ'cü krizi bugüne nasıl geldi?

Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınına katılarak İstanbul İl Başkanı Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğunu ve İYİ Parti'nin Kars'ta HDP ile ittifak yaptığını iddia etti.

- Buğra Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Meral Akşener, Ümit Özdağ için "Bunu söyleyen yalancı" dedi.

- ÖNce İstanbul'daki 39 ilçenin İYİ Parti İlçe Başkanları sonra da 81 ilin İYİ Parti İl Başkanları Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğu gerekçesiyle ihraç istemiyle dilikçe verdi.

- Bu sırada İstanbul Başsavcılığı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması başlattı.

- Genel Başkan Akşener ise teşkilatlardan gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek, Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

- Ümit Özdağ bunun üzerine "Bana karşı işletilen disiplin süreci, İyi Parti Disiplin Yönetmeliği'ne göre ilerleyen bir hukuki süreç değil, siyasal kampanya çerçevesinde 'vahşi Batı'daki siyasal linç' ilkelerine göre gelişmiştir ve bu kabul edilebilir değildir." açıklamasını yaptı.