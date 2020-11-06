Sema Bekmez aldatma olayı nedir Murat Göğebakan'ı kiminle aldattı?

2014 yılında kanser nedeniyle vefat eden şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez öldü. 51 yaşındaki Sema Bekmez'in şeker komasına girerek öldüğü söylendi. Peki Murat Göğebakan hastayken eşini bir basketbolcu ile aldatan Sema Bekmez kimdir, kaç yaşında öldü, ölüm sebebi nedir?

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31 Temmuz 2014 yılında lösemiye bağlı ani kalp durması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez öldü. 51 yaşında ölen Sema Pekmez'in ölüm sebebi olarak şeker komasına girdiği söylendi. Murat Göğebekan'ın 2011 yılında ayrıldığı eski eşi Sema Bekmez'in Bülent adında bir oğlu var.

Murat Göğebakan, 2000 yılında Sema Bekmez'le nikah masasına oturmuştu. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik 2011 yılında son bulmuştu; çiftin bu evlilikten Bülent isminde bir de oğulları var.

Sema Bekmez neden öldü:

Merhum şarkıcı Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Anne Hatice Göğebakan aldatmayı anlatmıştı: 2009 yılında kansere yakalanan Murat Göğebakan, hastalığı yendikten kısa süre sonra eşi Sema Bekmez’le yollarını ayırmıştı; söz konusu ayrılığın gerekçesi ise ihanetti. Ünlü şarkıcı, kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşine boşanma davası açmış ve çift 2011 yılında resmen boşanmıştı.

Anne Hatice Gögebakan, oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi, eşi Sema Bekmez'in hasta yatağında ihanetini öğrenince tedaviyi reddetti ölümü seçti diyerek herkesi duygulandıran bir açıklama yapmıştı..

Bilinmeyenleri "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma" isimli kitabında kaleme alan Göğebakan, kitapta şu bilgileri paylaşmıştI..

"10 Ekim 1968 tarihinde Hatice ve Hasan Göğebakan çiftinin ilk çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldim. Avrupa'ya en çok da Almanya'ya göç dalgası sürüyordu halen. O dönemlerde ekonomik şartlar hem de insanların daha iyi bir yaşam istemeleri nedeniyle oldukça popüler olan, keza günümüzde de benzer nedenlerle hala popüler, yurt dışı kervanına katıldı, annem ve babam. Bu uzun sürecek bir ayrılık anlamına geliyordu. Henüz bir bebektim ebeveynlerimden ayrıldığımda. Beni babaannemlere emanet ederek gitmişler. Bir süre sonra kız kardeşim doğdu ve o da benimle aynı kaderi paylaştı. Uzun yıllar boyunca babaannemlerde kaldım. Annem ve babamı hatırladığım kadarıyla ilk kez beş yaşımdayken gördüm. Çok uzun yıllar hem de belki onlara en çok ihtiyaç duyduğum yaşlarda ayrı kalmış olsam da onlardan, ben onları çok seviyorum."

Sema Bekmez, Murat Göğebakan'dan boşanmasına sebep olan basketbolcu Doğan Deniz Yiğit ile çıktığı gece turunda objektife yakalanmıştı.