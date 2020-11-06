Sakarya'dan üzüntüye boğan haber! 14 yaşındaki Semir Şair koronavirüse yenik düştü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde 14 yaşındaki Semir Şair koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Koronavirüs yaş, cinsiyet dinlemiyor. Son acı haber Sakarya'dan geldi. Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi görüyordu.

14 yaşındaki Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti.

Semir Şair'in cenazesi Değirmendere Mahallesinde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.