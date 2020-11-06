BIST 1.186
DOLAR 8,52
EURO 10,13
ALTIN 535,66
HABER /  SPOR

Real Madrid ve Haaland, 2022 için söz kesti

Real Madrid, Borussia Dortmund ile 2022 yılı için şimdiden söz kesti ve Haaland'la anlaşmaya vardı.

Abone ol

Yıldız transferleri ile transfer dönemlerine damga vuran Real Madrid, Borussia Dortmund forması giyen genç golcü Erling Haaland'a imza attırmak için ciddi bir adım daha attı.

AS'ın verdiği habere göre Real Madrid ve Borussia Dortmund yetkilileri, 2022 yılı için söz kesti ve İspanyollar, Haaland'ın transferi için en ciddi adımı atmış oldu.

Haberde, Haaland ve Real Madrid buluşmasında son 18 aya girildiği ifade edilirken, Norveçli yıldızın Benzema'dan boşalması beklenen 9 numaralı forma konusunda istekliği olduğu detayı da verildi.

Haaland'ın arkadaşı Martin Odegaard'ın, bu transferi bitirmek ve Dortmund yıldızını geleceğinin İspanyol başkentinde olduğuna ikna etmek için ise çalışacağı dile getirildi.

Real Madrid'in Haaland dışında PSG'nin yıldıız Kylian Mbappe ve Rennes forması giyen Eduardo Camavinga transferlerinde de sona yaklaştığı yazılmıştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Parti'de Ümit Özdağ'dan yeni FETÖ suçlaması! Kim o İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı
4 yeğenine tecavüz eti ve tutuklandı! Antalya'da sapık amca rezaleti
Müzik dünyasından acı haber! Ünlü piyanist Timur Selçuk hayatını kaybetti
Şike davasında Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım beraat etti
İzmir'de fırsatçılar tepki çekmişti! Murat Kurum 'tek fiyat' kararını duyurdu
Trump’tan seçimlere ilişkin mesaj! 'Twitter kontrolden çıktı'
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Falcao'nun sakatlığına ilişkin açıklama
Bakan Abdulhamit Gül'den depremzede aileye başsağlığı ziyareti
Tahincioğlu’nun Beklenen ''Palladium Cadde Küçükyalı'' dükkanları satışa çıktı
Eylem ve etkinlikler yasaklanmıştı! Tunceli'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti
Alev Alev dizisi Ömer kimdir gerçek adı nedir Cihangir Ceylan yaşı kaç?
Sema Bekmez kimdir kaç yaşında Sema Bekmez kiminle evliydi?
Yorumlar