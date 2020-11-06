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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'in önünden geçerken görüntülendi

Demirören Haber Ajansı

ABD’de Kaliforniyalı fotoğrafçı Andrew McCarthy, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) Güneş’in ve Ay’ın önünden geçtiği anların görüntüledi. 

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan fotoğrafçı Andrew McCarthy, birbirinden birkaç gün arayla çektiği fotoğraflarda ISS’in, Güneş’in ve Ay’ın önünde geçtiği anları yakaladı.

McCarthy bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde çektiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı. Dünya’dan yaklaşık 250 mil uzaklıkta olan ISS’in her 90 dakikada bir saatte yaklaşık 17 bin mil hızla Dünya’nın yörüngesini tamamladığı ifade edildi.

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