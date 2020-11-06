Ahmet Davutoğlu: Eski Türkiye geri döndü başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye'yi yönetiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Türkiye'yi ben yönetiyorum' sözleri üzerinden iktidara ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ağır eleştiriler yöneltti.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Davutoğlu'na göre eski Türkiye'nin geri döndüğünü, yasakçı zihniyetin iktidara egemen oldu. İşte Bahçeli'nin polemik konusu olan sözleri:

-Eski Türkiye'nin zihniyeti şu anki iktidara hakim artık. başbakanlığı bıraktıktan sonra uzun süre çok mücadele ettiğim bu zihniyet egemen olmasın diye Cumhurbaşkanı raporlar yazdım. Bu zihniyet nedir? Yasakçı zihniyet. Sadece başörtüsü yasakları değil düşünce yasağı da vardı. Eski Türkiye'nin yasakları geri döndü.

"Ekranlara çıkamıyoruz"

-Sosyal medyadan başlayarak. O Türkiye'de sayın Erdoğan rahatlıkla ekranlara çıkılabiliyordu. Biz şimdi çıkamıyorsak, sözlerime ambargolar geliyorsa, konferanslar iptal ediliyorsa, üniversite kapatılıp 7 bin öğrenci ortada bırakılabiliyorsa. Niye yolsuzluk operasyonu yok? Çünkü eski Türkiye geri döndü.

"Kayyum atamalarını eleşirdi"

-Eski Türkiye'nin aktörleri doğu ve güneydoğuda güvenlikçi bir dille demokrasiyi sınırlayan aktörlerdi. Şimdi kayyumlar üzerinden demokrasi kalmadı. Ama biz seçim meydanında mücadele edeceğiz. Kandil icazetli adaylara karşı en iyi mücadeleyi biz vereceğiz.

Minik parti 'Türkiye'yi ben yönetiyorum' diyor

-Asya'daki bazı rejimlere özenti duyan bir başörtüsü düşmanı, İslam karşıtı, ezan karşıtı hani bunları onlar kullandığı için söylüyorum. Bir parti çok minik parti 'Türkiye'yi ben yönetiyorum' diyor.

Doğu Türkistan tepkisi

-Utanç verici ibret verici bir şeydir. Doğu Türkistan'da Sayın Erdoğan'ın Sayın Bahçeli'nin niye sesi çıkmıyor bu nasıl milliyetçilik muhafazakarlık? İslam isimleri kaldırılıyor, dil yasaklanıyor. Bu eski Türkiye alışkanlığıdır.

-Basında gördüm hukukçularla Adalet Bakanı toplanmış Çin'de hukuk eğitimi alan hakim ve savcılarımızla. Allah aşkına modern demokratik hukuk eğitimi Çin'de mi alınır? Buraya kadar giden eski Türkiye aktörleri.

Bahçeli'ye sert eleştiriler

-Bahçeli, Türkiye'yi ekonomik krize sokan, başörtü yasağını meşrulaştıran başbakan yardımcısı Bahçeli, bugün iktidarın belirleyici ortağıdır. Böyle bir tablo eski Türkiye'nin bütün unsunlarıyla geri döndüğü tablodur.