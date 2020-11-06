Alev Alev dizisi nerede çekiliyor hangi semtte çekimler yapılıyor?

Show TV'nin son dizi bombası Alev Alev 1. bölümü ile ekrana geldi. İlk bölümü ile büyük ses getiren dizinin yangın sahnes, özellikle tam not aldı. Bir yangınla değişen hayatları anlatan dizi Alev Alev nerede çekiliyor, hangi semtte çekiliyor ve Alev Alev dizisi oyuncuları neler?

Abone ol

SHOW TV'nin fragmanı ile büyük ses getiren dizisi Alev Alev 1. bölümü ile ekrana geldi ve sosyal medyada olay oldu. Çıkan bir yangınla bambaşka olan hayatları anlatan Alev Alev'in konusu oyuncu kadrosu da gündemde . Cemre (Demet Evgar), Çiçek (Hazar Ergüçlü) ve Rüya (Dilan Çiçek Deniz) başta olmak üzere herkesin yaşamlarını sıfır noktasına çekecek ve kaderini değiştirecek yangının perde arkasında görkemli bir prodüksiyon yer alıyor. Peki, Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? İşte, Alev Alev dizisinin çekildiği yerler ve konuyla ilgili ayrıntılar.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı Alev Alev , tanıtımlarıyla bir süredir gündemdeydi. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Alev Alev, özellikle yangın sahnesiyle merak uyanırdı.

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor: Alev Alev dizisi İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleşiyor. Tanıtım çekimleri İstanbul Şile’de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleştirilen Alev Alev dizisinin ev sahneleri Büyükçekmece’deki Alkent ‘ten görüntüler içeriyor.

Ayrıca Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı. Dizide Ağlayankaya plajı ve Yedikule mahalleleri geçmektedir.

Yangın sahnesi için özel hazırlık: Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı. Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı

Demet Evgar

CEMRE KAYABEYLİ (DEMET EVGAR)

Çelebi’nin karısı, Rüya’nın kuzeni ve Güneş’in annesi. Küçük yaştan itibaren Yıldırımlar Ailesi ile büyür. Büyük bir aşkla evlendiği Çelebi’den psikolojik ve fiziksel şiddet görür ve bunu kimseye kanıtlayamaz. Çelebi’ye boyun eğmeden, kızı Güneş’le uzaklara gitmek en büyük arzusu. Bu hayali için her şeyi göze alabilir.

Hazar Ergüçlü

ÇİÇEK GÖRGÜLÜ (HAZAR ERGÜÇLÜ)

Rüya’nın evinde hizmetçi ve aynı zamanda Rüya’nın en yakın arkadaşı. Evin şoförü Ali’yle evlenerek mutlu bir yuva kurmak üzere olan Çiçek’in hayatı yangınla sonsuza dek değişir.

Dilan Çiçek Deniz

RÜYA YILDIRIMLAR (DİLAN ÇİÇEK DENİZ)

Yıldırımlar ailesinin tek kızı, Cemre’nin kuzeni. Ayrıcalıklı hayatının içinde prensesler gibi büyüyen Rüya, yangından sonra hayatın gerçekleriyle tanışır.

Zuhal Olcay

TOMRİS ÜSTÜNOĞLU (ZUHAL OLCAY)

Şimal’in annesi, Atlas’ın anneannesi. Saygın ve başarılı bir başhekim. Hayatını Şimal’in ve Atlas’ın mutluluğuna adayan Tomris’in bir vicdan muhakemesi sonucunda vereceği karar, sadece kendisinin değil, pek çok kişinin yaşamını değiştirecek.

Cem Bender

ÇELEBİ KAYABEYLİ (CEM BENDER)

Cemre’nin kocası ve Güneş’in babası. Ülkenin en saygın iş adamlarından eski bir belediye başkanı. Herkes tarafından sevilen ve sayılan bir adam olan Çelebi’nin herkesten sakladığı bir yüzü var. Manipülatifliği ile Cemre’ye uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddetin üstünü örterek herkesi kendine inandırmayı başarır.

Cihangir Ceyhan

ÖMER ATAYCI (CİHANGİR CEYHAN)

Yetimhanede gözlerini açan Ömer’e Yedikule Mahallesi sahip çıkmış. Başta yakın arkadaşı Ozan’a olmak üzere mahallesine çok bağlı. Kendini mahallenin gizli kahramanı olmaya adayan Ömer cesareti ve yardım severliği ile bir gecede kendini bambaşka bir hayat mücadelesi içinde bulurken yolu Rüya’yla kesişir.

Berker Güven

İSKENDER KAYABEYLİ (BERKER GÜVEN)

Çelebi’nin kardeşi, Rüya’nın nişanlısı. Kayabeyli Holding’in medya şirketinin başında. Çelebi kadar olmasa da bencil ve kibirli bir iş adamı. Yangınla beraber Rüya’yla ilişkisi tamamen değişirken, vicdanı hayattaki ilk büyük sınavı olur.