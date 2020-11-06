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Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, Sivas Belediyespor ile karşılaşacak.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine korona virüs tedbirleri nedeniyle kulüp temsilcileri katılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve TFF Gelişim Direktörü Oğuz Çetin’in yanı sıra Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan kura çekimini gerçekleştirdi.

Tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. Eleme Turu’nda, 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım ile Süper Lig'den Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, FT Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, İH Konyaspor, Kasımpaşa ve Denizlispor olmak üzere toplam 52 takım yer alacak.

Maçlar ne zaman oynanacak?
Kupa statüsünün 2A-ç maddesinde belirtildiği üzere 52 takımdan 26'sı seri başı olacak ve maçlar seri başı takımların sahasında 24-25-26 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Adana Demirspor - Afjet Afyonspor
BB Erzurumspor - Ankara Demirspor
Ç.Rizespor - Uşakspor
İstanbulspor - Tarsus İdmanyurdu
Göztepe - Kırklarelispor
RH Bandırmaspor - Darıca Gençlerbirliği
Gaziantep FK - Serik Belediyespor
Ankaraspor - Muğlaspor
Tuzlaspor - Sultanbeyli Belediyespor
İH Konyaspor - Manisa FK
Altınordu - Çorum FK
Kasımpaşa - Erzincanspor
Adanaspor - Sakaryaspor
Boluspor - Kahramanmaraşspor
Denizlispor - Turgutluspor
Hatayspor - Karabey Belediyespor
Ankara Keçiörengücü - Kocaelispor
Giresunspor - Niğde Anadolu FK
Bursaspor - 1922 Konyaspor
Fenerbahçe - Sivas Belediyespor
Antalyaspor - Pendikspor
Eskişehirspor - Kastamonuspor
Gençlerbirliği - Kırşehir Belediyespor
Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
Kayserispor - Hekimoğlu Trabzon
Fatih Karagümrük - Esenler Erokspor

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