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Eyüpsultan'daki kovalamacada cinayet! Motosiklet sürücüsü vurularak öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

EYÜPSULTAN'da taraflar arasında çıkan yol verme tartışması kovalamacaya dönüştü. 10 dakika boyunca yaşanan kovalamacada motosiklet sürücüsü kaçarken aldığı kurşun yarasıyla kaza yaptı. Sürücü olay yerinde ölürken olayla ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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Eyüpsultan ilçesi, Akşemsettin Mahallesi, Alperen Caddesi üzerinde 4 Ekim 2020 tarihinde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olay görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti; Peşindeki otomobilden kaçmaya çalışan hızla gelen bir motosiklet taksi durağına çarparak kaza yaptı. Motosikleti takip eden ve içinden ateş edildiği görülen otomobil ise kısa bir duraklamanın ardından olay yerinden kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yapan motosiklet sürücüsü Şahin Akpınar'ın vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Bunun üzerine Cinayet Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı.

2 adet tabanca ele geçirildi, 10 dakika kovalamışlar

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmada içinden ateş edildiği tespit edilen motosikleti kovalayan otomobilin plakasını tespit etti. Güvenlik kamera görüntülerinden kovalamacanın yaklaşık 10 dakika sürdüğü belirlendi. Kiralık olduğu tespit edilen otomobili kiralayan Servan T.(26) gözaltına alındı. Bu kişinin ifadesi doğrultusunda o gece yanında olduğu tespit edilen Ulaş K.(40) da kısa süre içinde yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 2 adet tabanca ele geçirildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Servan T.  trafik yüzünden bir motosiklet sürücüsü ile tartıştıklarını onu kovalamaya başladıklarını anlattı. Servan T. bu sırada yanında bulunan arkadaşının otomobilin ön camından  ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli Ulaş K. ise ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Silah kullanan şahıs tutuklandı

Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Servan T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, olayda silah kullanan Ulaş K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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