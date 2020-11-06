Antalya'da iki yıldır mahalleyi canından bezdirdi! Yolu tel örgülerle kapattı

Alanya Oba Mahallesi'nde yaşayan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18'inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı.