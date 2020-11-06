Antalya'da iki yıldır mahalleyi canından bezdirdi! Yolu tel örgülerle kapattı
ANTALYA'da bir vatandaş kazandığı dava sonrası hakkını alamadığı gerekçesiyle yolu tel örgülerle kapattı. 2 yıldır sürücülerin geri dönmek zorunda kaldığı, mahalle sakinlerinin de evlerine girmekte zorlandığı durum kaymakam talimatıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Alanya Oba Mahallesi'nde yaşayan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18'inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı.
Davayı kazandı tel örgü çekti: Okşar, Alanya 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı 8 yıl önce kazandı. Oba Belediyesinin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede çözüm üretilmediği gerekçesiyle Hasan Okşar, kendisine ait Obaçay Caddesi'ndeki yolun da bulunduğu arsasını tel örgülerle çevirdi.
Özellikle yerleşik yabancıların ikamet ettiği bölgede yolun trafiğe kapanması araçlar ve yayalara zor anlar yaşattı.
Sürücüler de geri dönüyordu: Yolun kapalı olduğunu fark etmeyerek bölgeye giren birçok sürücü geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayan yerli ve yabancı kişiler ise tellerin arasından geçerek güçlükle evlerine gidebiliyordu.