Umut Meraş korona oldu! Şenol Güneş, Caner Erkin'e davet yapacak mı?

A Milli Takım'a kötü haber Umut Meraş'tan geldi. Koronavirüse yakalanan başarılı bek oyuncusunun ikinci Covid-19 testi de pozitif çıktı. Şenol Güneş, Caner Erkin'e davet yapacak mı?

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Ay Yıldızlı ekibin sol beki Umut Meraş’ın Covid-19 testi 2.kez pozitif çıktı. Bir haftadır Fransa’daki evinde karantina sürecinde olan Umut’un bugün yapılan ikinci testi de pozitif çıktı.

Le Havre kulübünde oynayan Umut Meraş, A Milli Takım aday kadrosuna katılamayacak ve karantina süreci devam edecek sol bek oyuncusu Rusya ve Hırvatistan maçlarında forma giyemeyecek.

Caner Erkin'i çağıracak mı?

Umut Meraş'ın her iki maçta da forma giyemeyecek olmasının ardından gözler Şenol Güneş'e çevrildi. Sol bek bölgesinde Umut'la birlikte Hasan Ali Kaldırım'ı çağıran Şenol Güneş, Caner Erkin'e davet yapacak mı? Sezon başından bu yana müthiş bir performans ortaya koyan Caner'in şimdiye çoktan davet alması gerektiği tüm kamuoyu tarafından dile getirilmişti.

Ama asıl soru şu; Caner Erkin'in Umut Meraş korona oldu diye mi çağıracak yoksa başarılı performansından dolayı mı? Bekleyip göreceğiz.