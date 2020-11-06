Çavuşoğlu'ndan 'ABD Başkanlık seçimleri' açıklaması: Kim göreve gelirse gelsin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanlık seçimleriyle ilgili "Kim göreve gelirse gelsin ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz" açıklaması yaptı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Joe Biden ve Donald Trump arasındaki ABD'deki Başkanlık seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da Eğitim Bakanı'nın kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür getirmesi ile ilgili de, "İki yüzlü ve çifte standardın güzel bir örneği." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ülkenin böyle bölünmesini, toplum içinde bölünme olmasını istemeyiz" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Samimi bir tutum sergileyeceğiz"

Seçimlerin sonuçlanmasına çok az sayıda eyalet kaldı. Bir tarafta posta kullanılan oylar, elektronik ortamda kullanılan oylar sayılıyor. 1-2 gün daha alacağını düşünüyoruz. Oy sayma işleminin de demokratik ve şeffaf şekilde olmasını temenni ederiz. Tarafların da itirazları var.

Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki samimi dostluk en zor zamanlarda bile faydasını gösterdi. Kim göreve gelirse gelsin Türkiye olarak ilişkilerimizi geliştirme konusunda samimi bir tutum sergileyeceğiz.

"İlişkilerimizi parti üstü olarak görüyoruz"

Başta Amerikan halkı olmak üzere hepimiz sonuca saygı duymak zorundayız. Demokrat ve Cumhuriyetçi yöneticilerle çalıştık. İlişkilerimizi parti üstü olarak görüyoruz.

"Kim seçilirse seçilsin..."

Yönetimin içinde olan kişilerin darbe döneminde Türkiye aleyhinde yorumlar yaptığını gördük ama bu 4 yılda bu yönetimle iş birliği yapmaya çalıştık. Kim seçilirse seçilsin herhangi bir ülkeye nasıl yaklaşıyorsak aynı şekilde yaklaşacağız.