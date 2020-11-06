Van Gölü çekilince ortaya çıktı yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin ediliyor
Küresel iklim değişikliği ve hava şartlarına bağlı olarak su seviyesinin değişiklik gösterdiği Van Gölü'nde, suların çekilmesiyle Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen iskele kalıntısı ortaya çıktı.
Eşsiz güzelliği, masmavi görüntüsü, sodalı suyu ve sahilleriyle bölgenin en önemli değerlerinden Van Gölü'nün kıyı kesimlerinde mevsimsel değişimler nedeniyle su seviyesi azaldı.
Tuşba ilçesi sınırında yer alan Adır Adası'nın kıyı bölgesinde yaklaşık 100 metre yatay çekilmenin yaşanmasıyla yıllardır su altında kalan ve Osmanlı döneminde İpekyolu güzergahından getirilen ticaret mallarının teknelere yüklenmesinde kullanıldığı değerlendirilen iskelenin ayakları gün yüzüne çıktı.
"Dayanıklı bir malzemeden yapılmış"
Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih boyunca birçok medeniyetin Van Gölü çevresinde hüküm sürdüğünü söyledi.
Özellikle Urartular döneminde Van Gölü'nün taşımacılık ve ulaşımda yoğun kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Gevaş, Van ve Amik gibi yerleşim birimlerinde iskelelerin ve 50'ye yakın geminin bulunduğu, tüccarların gemilerle seyahat ettiği ve mallarını taşıdığı hakkında bilgiler veriyor. Osmanlı döneminde Van Gölü'nün yoğun bir şekilde kullanılmış olması, tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde bulunmasındandır. Kervanla gelen mallar Van Gölü'nde gemilerle Tatvan'a ulaştırılıyordu. Benzer ulaşımın Cumhuriyet döneminde de olduğunu görüyoruz. Bu dönemde 11 iskeleden söz edilmekte."