Van Gölü çekilince ortaya çıktı yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin ediliyor

"Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Erciş, Gevaş, Van ve Amik gibi yerleşim birimlerinde iskelelerin ve 50'ye yakın geminin bulunduğu, tüccarların gemilerle seyahat ettiği ve mallarını taşıdığı hakkında bilgiler veriyor. Osmanlı döneminde Van Gölü'nün yoğun bir şekilde kullanılmış olması, tarihi İpekyolu güzergahı üzerinde bulunmasındandır. Kervanla gelen mallar Van Gölü'nde gemilerle Tatvan'a ulaştırılıyordu. Benzer ulaşımın Cumhuriyet döneminde de olduğunu görüyoruz. Bu dönemde 11 iskeleden söz edilmekte."