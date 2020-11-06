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Çikolata paketlerinden çıkanlar şaşırttı! Değeri 319 bin TL

Demirören Haber Ajansı

HİNDİSTAN’da çikolata paketlerine yeralan altın folyoda 530 gram ağırlığında altın gizleyen kişi havalimanında gözaltına alındı.

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Olay, Hindistan’ın Kalküta kentindeki Netaji Subhas Chandra Bose Uluslararası Havaalanı’nda meydana geldi. Çikolata paketlerinin iç kısmına altın folyo saran ve bunları yasa dışı yollarla ülkeden çıkarmaya çalışan bir kişi yakalandı. Ele geçirilen altının toplam ağırlığının 530 gram olduğu ve değerinin 37 bin 300 dolar (319 bin TL) olarak açıklandı.

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