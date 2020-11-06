Hindistan'da karın ağrısıyla hastaneye gitti ölüsü çıktı doktor tecavüz etmiş
HİNDİSTAN'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kızın ölümüyle ilgili iğrenç gerçek ortaya çıktı.
HİNDİSTAN'da kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde genç kız şiddetli karın ağrısı sebebiyle özel bir hastaneye gitti. Genç kızın bu hastanede doktor ve sağlık çalışanlarının tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı.
Dünyanın tüylerini diken diken eden olay Hindistan'da yaşandı. 20 yaşındaki bir kızın gittiği hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Genç kızın korkunç olay sonrasında yaşamını yitirmesi ülkede infial yarattı.
Genç kadın, ölmeden hemen önce babasına doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Genç kız bu cinsel saldırıda iç organları zarar görünce fenalaşıp hayatını kaybetti.
Baba olayı hastanenin yetkililerine bildirince, hastane yetkilileri babaya böyle bir şey olmadığını kızının ruhsal sorunları olduğu için böyle bir şey uydurduğunu söylediler.