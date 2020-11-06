Optimar'dan çarpıcı anket! Hangi parti hangi sosyal medya platformunu seviyor

Optimar Araştırma'nın yaptığı ankete göre, AK Parti ve MHP'lilerin önceliği Facebook, CHP'liler içinse ilk sırada Twitter geliyor. Oranlar is partilerin oy oranları ile birbirine çok yakın...

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar Araştırma tarafından yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. 'Siyaset ve sosyal medya üzerine ilginç bir anket' başlıklı yazısında "Dr. Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar Araştırma’nın 26-30 Ekim tarihleri arasında 2 bin 147 kişi ile yüz yüze görüşme yoluyla yaptığı ankette siyasete ilişkin önemli sonuçlar var. Partilerin oy oranından en beğenilen siyasetçiye kadar her şey var. Ama bu kez alışkanlığımı değiştirip sizinle sosyal medyayla ilgili verileri de paylaşmak istiyorum" dedi.

Haber almada Twitter mı, Facebook mu?

"Haber alma amaçlı olarak hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsunuz sorusuna verilen yanıt benim için şaşırtıcı oldu" diyen Abdülkadir Selvi, "Trump’ın görevden aldığı bakanları Twitter’dan duyurduğu, siyasilerin milyonlarca takipçiye ulaştığı Twitter’ın ezici bir çoğunlukla ilk sırada geleceğini tahmin ediyordum. Yanılmışım." dedi.

Sosyal medyanın dinazorları oluşmaya başladı

"Ertuğrul Özkök başta olmak üzere sıkı sosyal medya takipçilerine buradan duyuruyorum" diyen Selvi şöyle devam etti: "Artık sosyal medyanın da dinozorları oluşmaya başlamış. Vereceğim takipçi listesine göre yerinizi belirleyin. Ha baştan söyleyeyim. Ben bir sosyal medya dinozoruyum. Çünkü ilk sırada gelen Facebook’ta hesabım yok, üçüncü sırada gelen Twitter’ı ise çok az kullanıyorum. İşte oranlar;

1- Facebook ...... yüzde 28.8

2- Instagram....... yüzde 27.0

3- Twitter.......... yüzde25.7

4- YouTube........ yüzde 6.4

Kadınlar neyi tercih ediyor?

Instagram’ı en çok kadınlar kullanıyor. Yüzde 30.4 kadın kullanıcıya karşın erkekler yüzde 23.8 oranında giriyor. Yüzde 38.5’le en çok 18-24 yaş arası kullanıyor. Demek ki gençlerin tercihi Instagram. Onu 25-34 yaş arası takip ediyor. Yaş ilerledikçe takipçi oranı başka platformlara kayıyor. Instagram’ı eğitimli kesimler takip ediyor. Üniversite mezunu olanlar ilk sırada geliyor.

Facebook'ta kim önde?

Haber almaçlı olarak en çok takip edildiği belirtilen sosyal medya platformu Facebook’ta ise erkekler yüzde 31.2’le ilk sırada yer alıyor. Ama kadınlarla aralarında çok büyük fark yok. Kadınların Facebook’u takip etme oranı yüzde 26.3 çıkıyor.

İlginç olanı Facebook takipçilerinin yaş ortalaması. 45-54 arası yaş kuşağı Facebook’u takip ediyor. İkinci sırada da 55 yaş ve üstü geliyor. Kendimi genç hissettiğim için Facebook’u takip etmiyor olabilir miyim acaba? Instagram’ın tam tersine ilkokul ve altı eğitimlilerde Facebook ilk sırada geliyor.

Twitter'da ilginç olan

Twitter’ı erkekler takip ediyor ama kadınlarla aralarında büyük bir fark yok. Erkekler yüzde 28.1 ederken kadınlarda bu oran 23.1’e ulaşıyor. Buradan ilan ediyorum. Twitter genç kullanıcıların tercih ettiği bir platform. 18-24 yaş arası yüzde 37.5’le ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 26.8’le 55 yaş ve üstü geliyor. Bu işin bir ortası yok. Ya çok gençler ya yaşlılar. Yani ya Trump ya da Aleyna Tilki.

YouTube'un profili

Tam anlamıyla her şeyin ortalamasına sahip bir profili var YouTube’un. Kadınlarla erkekler eşit oranda her yaş grubu eşit seviyede, her eğitim durumuna göre de eşit bir oranda takip ediliyor YouTube.

Partilerin sosyal medya tercihi

AK Partililer birinci sırada Facebook diyor. İkinci sıradaki tercihleri ise Twitter’dan yana. CHP’lilerde ise ilk sırada Twitter geliyor. Instagram ikinci sırada. MHP’lilerin önceliği Facebook. İkinci sırada ise Instagram’ı takip ediyorlar. İYİ Partililer öncelik Facebook diyor. Twitter ikinci sırada geliyor. HDP’liler ise ezici bir çoğunlukla Twitter’cı... İkinci sırada Instagram geliyor.

Sosyal medya tercihi söyle, sana partini söyleyeyim durumu yavaş yavaş oluşmaya başlamış.