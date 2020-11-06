FETÖ sanığı emekli yüzbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

KAYSERİ’de emekli yüzbaşı Tamer U. (37), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandığı iddiasıyla yargılandı. Mahkeme karşısında 'Örgüt üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum' diyen Tamer U., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 7 Aralık 2018'de, Tamer U. hakkında dava açıldı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Tamer U. hazır bulundu.

Örgütün mahrem imamları tarafından sabit veya ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı iddiasıyla hakkında dava açılan FETÖ şüphelisi Tamer U., "Örgüt üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Tamer U.'yu, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.