Aksaray'da annesini önce dövdü sonra boğazına bıçak dayayıp rehin aldı

Yüzünü kesti: Polisi gören Abdullah E., annesini bıçakla yüzünden yaraladı. Kendisini ikna etmeye çalışan Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'e de ''Komiserim bana yaklaşma. Annemi de öldürürüm, kendimi de'' diyerek tehdit etti.