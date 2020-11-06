Aksaray'da annesini önce dövdü sonra boğazına bıçak dayayıp rehin aldı
AKSARAY'da anne Dilber E., evde dayak yediği oğlundan canını kaçarak kurtarmaya çalıştı. Geriden sokağa inen psikopat evlat, getirdiği bıçağı annesinin boğazına dayadı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6116 Sokak’ta meydana geldi. Abdullah E., müstakil evlerinde oturdukları sırada belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Dilber E.'yi dövdü.
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Oğlunun elinden kurtulan Dilber E., sokağa çıkıp, bağırarak komşularından yardım istedi. Peşinde elinde bıçakla gelen Abdullah E., bu kez annesinin, boynu ve yüzüne bıçak dayayıp, rehin aldı.
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Durumu fark eden çevredekiler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Yüzünü kesti: Polisi gören Abdullah E., annesini bıçakla yüzünden yaraladı. Kendisini ikna etmeye çalışan Asayiş Şube Müdürü Ferhat Şahin'e de ''Komiserim bana yaklaşma. Annemi de öldürürüm, kendimi de'' diyerek tehdit etti.
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