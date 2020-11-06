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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kavga çıkaracak dava! "5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik sarfettiği 'Cahil, izansız, vicdansız, zekâ yoksunu, kalbi kin ve nefretle dolmuş mahluk' gibi ifadelere ilişkin tazminat davası açtı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 5 kuruşluk iki tane dava açıldığını belirtti.

Davaya ilişkin açıklamalarda bulunan Çelik, şunları söyledi:

Son bir hafta içerisinde Sayın Erdoğan'ın iki farklı konuşması oldu. İkisinde de sayın Genel Başkanımıza yönelik çok ciddi hakaretler yapıldı. Genel Başkanımız her zaman için, mümkün olduğunca siyasilerin eleştiriye katlanma yükümlülüğünün altında olduğunu düşünüyor ancak sürekli olarak iftira atmaları, yalan söylemeleri, Genel Başkanı bir anlamda hakaret eden kişi olarak tanımlamaya çalışmaları ve bunla ilgili algı yaratmaya çalışmalarının ardından Genel Başkan tarafından talimat verildi.

Dilekçeyi bugün sabah itibariyle Ankara Asli Hukuk Mahkemeleri'ne verdik. Dolayısıyla 5 kuruşluk, iki tane dava açıldı.

"5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt"

Twitter hesabından açıklama yapan Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun '5 kuruş'luk dava talimatını "Adamına, kişiliğine, ederine göre tazminat olmalı, benim için Erdoğan'ın değeri 5 paradır, o nedenle 5 paralık dava açılması lazım. Ancak madem 'para' birimi tedavülde yok, o halde 5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt" ifadesiyle verdiğini aktardı.

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