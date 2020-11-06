Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü böyle uyardı: Mazeretini kabul etmem...

KAYSERİ Milli Eğitimi Müdürü Celalettin Ekinci, kentteki özel bir eğitim merkezini koronavirüs tedbirleri kapsamında denetledi. Ekinci, eskiyen ve rengi solmuş Türk bayrağı asılmasına tepki göstererek 'Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın' diye talimat verdi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Kocasinan ilçesindeki özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ekinci, Sahabiye Mahallesi'ndeki Bengisu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederken, okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu gördü.

Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü'nün tepkisi üzerine eskiyen bayrak, görevliler tarafından yenisiyle değiştirildi.