Trabzon'a küfreden CHP’li başkan yardımcısı İlayda Kılınç istifa etti

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, istifa etti.

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Isparta’da sosyal medya üzerinden Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği disiplin kurulu toplantısını beklemeden partisinden istifa etti.

Kılınç'ın e-Devlet üzerinden partisinden istifa etmesi üzerine, hakkındaki disiplin süreci askıya alındı.

"e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir"

CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimiz İlayda Kılınç, disiplin sürecinden önce e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir. Bu nedenle disiplin süreci şu anda askıya alınmış durumdadır. Eğer kendisi tekrar partimize üye olursa disiplin süreci kaldığı yerden devam edecek ve ihraç edilecektir. Kendisinin şu anda partimizle bir ilişiği bulunmamaktadır.