BIST 1.187
DOLAR 8,57
EURO 10,18
ALTIN 539,15
HABER /  POLİTİKA

Trabzon'a küfreden CHP’li başkan yardımcısı İlayda Kılınç istifa etti

Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından Trabzon hakkında küfürlü paylaşım yapan CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, istifa etti.

Abone ol

Isparta’da sosyal medya üzerinden Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, kesin ihraç talebiyle sevk edildiği disiplin kurulu toplantısını beklemeden partisinden istifa etti.

Kılınç'ın e-Devlet üzerinden partisinden istifa etmesi üzerine, hakkındaki disiplin süreci askıya alındı.

"e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir"

CHP İl Başkanı Yalım Halıcı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimiz İlayda Kılınç, disiplin sürecinden önce e-Devlet aracılığıyla partimizden istifa etmiştir. Bu nedenle disiplin süreci şu anda askıya alınmış durumdadır. Eğer kendisi tekrar partimize üye olursa disiplin süreci kaldığı yerden devam edecek ve ihraç edilecektir. Kendisinin şu anda partimizle bir ilişiği bulunmamaktadır.

Ne olmuştu?

CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, 25 Ekim’de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Bu paylaşımın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kılınç hakkında ‘halkın bir kesimini bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılamak’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Ayrıca CHP il yönetimi de İlayda Kılınç’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Karar çalışanları kapsamayacak! Uşak'ta 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı geldi
Çavuşoğlu'ndan 'ABD Başkanlık seçimleri' açıklaması: Kim göreve gelirse gelsin...
Umut Meraş korona oldu! Şenol Güneş, Caner Erkin'e davet yapacak mı?
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın anne ve babası ile ilgili 'telefon' iddiası
Avrupa'da terör saldırıları! Avusturya'da 'radikal camilerin' kapatılması talimatı
Ahmet Davutoğlu: Eski Türkiye geri döndü başörtüsü ve din düşmanı küçük bir parti Türkiye'yi yönetiyor
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ sanığı emekli yüzbaşıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Atina Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kavga çıkaracak dava! "5 kuruşluk dava aç ve bunu da belirt"
4.6 milyar liraya mal olan 11 tünelli yolda ilk araç sürüşünü Erdoğan yapacak
Çikolata paketlerinden çıkanlar şaşırttı! Değeri 319 bin TL
Gratis indirimleri 2020 efsane cuma ne zaman başlıyor kaç gün indirim?
Yorumlar