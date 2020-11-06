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Bursa'da acı olay! Önce oğlu vefat etti 6 gün sonra babası

İhlas Haber Ajansı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun test sonuçları pozitif çıktı. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Örnek ailesinin fertlerinden 65 yaşındaki Sabri Örnek hayatını kaybetti. Tedavisi süren baba da 6 gün sonra vefat etti.

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Hilmiye Mahallesinde ikamet eden Osman Örnek (94) ve oğlu Sabri Örnek (65) rahatsızlanarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavilerin ardında koronavirüs için yapılan test sonuçlarında ikisinde pozitif çıktı. Tedavileri sürürken durumları ağırlaşan baba ve oğul yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Yaklaşık 2 haftadır yoğun bakımda olan şahıslardan 65 yaşındaki Sabri Örnek müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 31 Ekimde hayatını kaybeden Örnek gözyaşları arasında toprağa verildi. İnegöl Devlet Hastanesinde tedavisi süren baba Osman Örnek de oğlunun hayatını kaybettiği 6. günde vefat etti. Koronaya yenik düşen Osman Örnek ikindi namazının ardından toprağa verildi.

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