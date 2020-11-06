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Mardin'de gıda zehirlenmesi yaşayan ailede iki kardeş hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

MARDİN'de gıda zehirlenmesinden hastanelik olan ailede 23 ve 18 yaşlarındaki iki kardeş hayatını kaybetti. Aile üyelerinden 5 kişinin tedavisi devam ediyor.

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Nusaybin ilçesindeki Kışla Mahallesi'nde oturan Süleyman Akalan (63) ile çocukları Şehmus (23), Yeliz (18) ve Süheyla Aslan (31) ile torunları Berdan (11), Hogır (10) ve Beritan Aslan (7), gece saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan aileden Şehmus ile Yeliz Akalan kardeşler doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılmadı. İki kardeşin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Aynı aileden 5 kişinin tedavileri sürüyor.

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