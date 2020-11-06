Çin dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı

ÇİN bir ilki gerçekleştirip dünyanın ilk 6G test uydusu "Tianyan 05" i uzaya fırlattı. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleştirilen fırlatma, çok önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor

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ÇİN, geçtiğimiz saatlerde bir ilke imza attı. Ülkenin en iyi üniversitelerinden bir tanesi olarak bilinen Elektronik Bilim ve Teknolojileri Üniversitesi'nin liderliğinde geliştirilen dünyanın ilk 6G test uydusu, uzaya resmen gönderildi. Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nde gerçekleştirilen fırlatma, çok önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor.

ÇİNLİ yetkililer, dünyanın ilk 6G uydusuna "Tianyan 05" ismini verdiler. Üniversite ekibinin yanı sıra, "Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology" ile "Beijing Weinaxingkong Technology" isimli şirketlerin de çabalarıyla geliştirilen uydu, terahertz bandının iletişim için neler sunduğunu ortaya koyacak. Ayrıca bu uydu, gezegenimizin uzaydan daha etkili bir şekilde izlenmesini sağlayacak. Uzmanlara göre Tianyan 05 ile tarım ve hayvancılık, inşaat halindeki binalar ve afet durumları anlık olarak izlenebilecek.

Profesör Xu Yangsheng tarafından yapılan açıklamalarda, dünyanın ilk 6G test uydusunun Tianyan 05 olduğu vurgulandı. Terahertz kapasiteli ilk teknik testlerin Tianyan 05 ile gerçekleştirileceğini söyleyen bilim insanı, gönderilen test uydusunun Çin için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Uydunun neler sunacağı, 6G ile birlikte hayatımızda ne gibi değişikliklerin olacağı, Tianyan 05'le yapılacak testler sonrasında belli olacak.