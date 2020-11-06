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Süper Loto’da 36 milyonu geçen büyük ikramiye İzmir'de bir talihliye çıktı

Demirören Haber Ajansı

Süper Loto oyununda 36 milyon 555 bin 353 TL'nin sahibi İzmir'deki bir bayiden çıktı. Bayiyi işleten Şükrü Kadıoğlu, 'ikramiyeyi alacak olan kişinin parayı iyi bir şekilde kullanmasını diliyoruz' dedi.

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Haftada üç kez düzenlenen Süper Loto oyununda şanslı numaralar 10- 23- 39- 40- 54- 56 olurken, dev ikramiye 36 milyon 555 bin 353 TL olarak belirlendi. Süper Loto'nun 5 Kasım çekilişinde İzmir Göztepe semtinde bulunan 'Kadıoğlu' isimli bayiden Süper Loto oynayan talihli, ikramiyenin sahibi oldu. Bayinin sahibi Şükrü Kadıoğlu, büyük ikramiyenin kendi bayisinden çıkmasının mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Kadıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni oyunlar çıktıktan sonra satışlarda da daha çok artma oldu. İkramiyeler olsun, oynanan oyunlar olsun, bayi olarak biz de daha çok kar elde etmeye başladık. Artık daha çok şans dağıtıyoruz. Bazen çıkmıyor gibi iddialarda bulunanlar için çıkan ikramiyeler daha güvenilir oluyor. İkramiyenin parası arttıkça, insanların daha çok para kazanma isteğinin artacağını düşünüyoruz. Bu durum oyunlara da yansıyacağını, oyunlarda da bir artışın olacağını düşünüyoruz.”

"Arkadaşımız henüz bize ulaşmadı"

Kadıoğlu, “İkramiyenin sahibi olan arkadaşımız henüz bize ulaşmadı ama büyük ikramiyeyi alacak olan kişinin parayı iyi bir şekilde kullanmasını diliyoruz. Depremzedelere yardım etmesini diliyoruz. Çadırda kalanlara birazcık destek olup, çocukların eğitim masraflarında yardımcı olursa biz de çok mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.

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